HOBI или OBBI: в России готовятся переименовать магазины OBI

Российские магазины DIY-сети OBI, созданной в Германии, готовятся к ребрендингу. Об этом пишет «Ъ».

Отмечается, что в конце сентября российское юрлицо DIY-сети подало заявку на регистрацию товарного знака HOBI, в начале октября — OBBI.

В компании рассказали, что рассматривают разные сценарии дальнейшего развития бизнеса. При этом главным приоритетом является наращивание продаж.

Эксперты ожидают, что полный ребрендинг пройдет не раньше 2023 года.

24 февраля Президент России Владимир Путин объявил о развертывании специальной военной операции на Украине. В ответ на это западные страны начали вводить санкции против РФ, а ряд зарубежных компаний решили приостановить деятельность на российской территории или уйти с российского рынка. OBI объявило о прекращении работы в начале марта 2022-го.