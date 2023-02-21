HeadHunter: За год средние зарплаты в Татарстане выросли почти на 8 тыс. рублей

За год, с января 2022 года по январь 2023-го, в Татарстане средние зарплатные предложения выросли на 7969 рублей, но все равно не достигли общероссийского уровня. Эксперты сервиса HeadHunter провели исследование, изучив вакансии регионов Приволжского федерального округа.

В Татарстане средняя предлагаемая зарплата по итогам января 2023 года составила 53 958 рублей, увеличившись на 7969 рублей год к году. При этом в среднем по России работодатели предлагали 58 179 рублей — на 4221 рубль больше, чем в республике (и на 5573 рубля больше, чем год назад).

В целом по округу предлагаемые зарплаты выросли на 7234 рубля: они составляли 44 748 рублей в январе 2022 года и 51 982 рубля в январе 2023-го.

По динамике роста зарплат на первом месте оказался Башкортостан. Там работодатели стали предлагать на 10 924 рубля больше, чем годом ранее (63 812 рублей против 52 888). Вторую позицию заняла Удмуртия с ростом в 9488 рублей, тогда как Татарстан разместился на третьем месте.