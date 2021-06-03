Haier откроет в Татарстане «умный завод» по производству холодильного оборудования

По словам Минниханова, за это время компания построила в Татарстане уже три завода почти на 1,5 тыс. рабочих мест, вложив более 10 млрд рублей инвестиций. «В ближайшей перспективе будут еще значительные вливания, – отметил он. – Сегодня мы даем старт новому проекту – “умный завод”. Подобное мы видели будучи в Китае. И для нас это большое достижение».

По словам Президента РТ, «умный завод» станет одним из первых проектов нового индустриального парка Haier. «Это будет крупнейший индустриальный парк. Инвестиции составят около 1 млрд долларов США. Территория нового парка составляет 127 гектаров. Конечно, есть вопросы, связанные с инфраструктурой, дорогами. Все они будут совместно решены», – подчеркнул он.

Генеральный консул Китайской Народной Республики в Казани У Инцинь добавил, что сотрудничество в сфере производственных мощностей является важной составляющей китайско-российского взаимодействия.

«Оно находит повышенное внимание у правительств наших стран. При совместной поддержке обеих сторон Haier добился больших успехов своих инвестиционных проектов в России. Наше консульство часто рассказывает китайским провинциям, городам, предпринимателям, что Татарстан – благодатная почва для инвестиций в Россию. И мы предлагаем посетить республику и изучить возможности инвестиционного сотрудничества», – заявил он.

По его мнению, сотрудничество в несырьевой сфере является «весомой и самой перспективной отраслью и новой точкой роста в практической кооперации Китая и России, а сотрудничество в сфере бытовой техники – приоритетное направление».

«Уверен, что новая продукция “умного завода” получит самый широкий спрос. А также уверен, что предприниматели из Китая еще смелее войдут в Россию, разворачивая свою деятельность в Татарстане. В этом мы видим знак доверия китайских предпринимателей к российской экономике. Это доверие основано на уже имеющемся позитивном опыте сотрудничества», – заметил он.

Президент Корпорации Haier Лян Хайшан по видеосвязи рассказал, что «развитие Haier в России шло быстрыми темпами с момента запуска первого завода». «За четыре года продажи холодильников выросли в четыре раза. Этого невозможно было бы достичь без поддержки Правительства республики», – отметил он.

Проект «умного завода» включает в себя три производства – заводы холодильного оборудования, морозильного оборудования и коммерческих морозильных ларей. Предполагается создание 836 новых рабочих мест.

Это четвертый завод Haier Smart Home в России после заводов по производству холодильников, стиральных машин и телевизоров.

Ожидается, что «умный завод» по производству холодильного и морозильного оборудования Haier Smart Home откроется и будет введен в эксплуатацию во II квартале 2022 года. Проектируется линия по производству холодильников, две линии по производству морозильных камер.

«Умный завод» будет способствовать дальнейшему продвижению Индустриального парка Haier. Кроме того, завершение строительства нового завода также значительно увеличит местные производственные мощности и уровень занятости, а также будет способствовать местному экономическому развитию.

Завод будет разрабатывать «умную» бытовую технику и развивать «умную» производственную индустрию.