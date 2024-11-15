Haier откроет в Татарстане завод по производству водонагревателей

Китайская компания Haier в ноябре откроет в Набережных Челнах новый завод по производству водонагревателей. Об этом сообщил глава российского индустриального парка Haier Сунь Гуйвэй на круглом столе на втором Международном форуме «РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество».

«Благодаря таким проектам наши производственные мощности растут. Мы добились годового роста на 9%. Выручка увеличилась на 11%. Для нас важна социальная ответственность, мы увеличиваем налоговые поступления», - рассказал представитель китайской компании.

Сунь Гуйвэй подчеркнул, что корпорация создает в Татарстане новые рабочие места. Сейчас уже трудится более 3,8 тыс. сотрудников.

Haier работает в Татарстане с 2015 года. «Тогда начинали с нашего первого проекта. В 2016 году уже запустили все производство. Мы получили настоящую поддержку от руководства Татарстана», - отметил представитель компании.

Он добавил, что в 2017 году компания построила свой индустриальный парк, а в 2019 году появился второй завод Haier в республике.

«У нас есть местные компании, с китайским и российским капиталом. Объем инвестиций компаний с китайским капиталом достиг уже более 3 млрд рублей», - заключил Сунь Гуйвэй.