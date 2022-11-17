Haaretz: Израиль согласился помочь Украине под давлением США

Под давлением властей Соединенных Штатов Израиль недавно согласился профинансировать приобретение «стратегических материалов» на миллионы долларов для украинских военных. Об этом пишет газета Haaretz со ссылкой на трех высокопоставленных европейских дипломатов.

По словам собеседников издания, сначала американцы хотели, чтобы Израиль поставил Украине системы ПВО. Однако после переговоров было решено профинансировать приобретение «стратегических материалов».

Решение одобрили Премьер-министр Израиля Яир Лапид и министр обороны Бени Ганц. Несколько миллионов долларов было перечислено стране — члену НАТО, которая и приобрела «стратегические материалы», а затем отправила их на Украину. Анонимные источники попросили газету на называть характер материалов, хотя журналисты знают, о чем именно идет речь.

Кроме того, израильское Минобороны теперь разрешило членам НАТО, таким как Великобритания, поставлять Украине системы вооружений, содержащие израильские компоненты (например, электрооптические системы и системы управления огнем).

Израиль попросил все стороны, участвующие в сделке, не заявлять о ней официально, чтобы не вызвать гнев Президента РФ Владимира Путина. Если это произойдет, присутствующие в Сирии российские войска могут начать препятствовать израильской авиации наносить удары по объектам на территории этой страны.

По мнению издания, «очевидным катализатором перемен» в отношении к конфликту на Украине стали поставки России иранских беспилотников. Ранее власти Ирана признали, что поставляли РФ дроны, но заявили, что это происходило до начала специальной военной операции.

Источники газеты пояснили, что сделка об оплате поставки «стратегических материалов» носила разовый характер и теперь новый кабинет во главе с Премьер-министром Биньямином Нетаньяху должен решить, будет ли продлено действие соглашения.