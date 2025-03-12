ГЖИ РТ: Перепланировка превращает квартиры в «ловушки» для угарного газа

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Несмотря на положительную динамику, вопрос газовой безопасности в Татарстане остается актуальным, особенно в отопительный сезон. С начала года в республике зафиксировано около 80 инцидентов, связанных с нарушением правил эксплуатации газового оборудования, 20 из них привели к печальным последствиям. Об этом сообщил начальник Госжилинспекции РТ Александр Тыгин в прямом эфире, организованном ЦУР.

Одной из ключевых проблем, по словам Тыгина, является несанкционированная перепланировка квартир.

«Почти в 100% квартир, где все-таки несчастный случай произошел, есть перепланировка. Например, по проекту предусмотрена дверь между маленькой кухней хрущевки и коридором. Но собственник считает, что она лишняя. Однако вот этот объем вентилирования, он уже рассчитан. А мы еще туда поставили пластиковые окна. Мы не поставили клапан. Мы поставили хороший кухонный гарнитур и вывели в вентиляцию свою вытяжку. Мы сделали всё, чтобы в этой квартире умереть. И, как правило, если угарный газ появился, ему деваться некуда», – посетовал начальник ГЖИ.

В связи с этим одной из главных задач инспекции он назвал «ежедневный дотошный, предельно ответственный пунктуальный труд» горгазов, управляющих компаний и других специализированных организаций.

Так, например, стабильно раз в год должно проходить обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. Осмотр включает проверку целостности, работоспособности и параметров работы приборов. Специалисты-газовики, имеющие соответствующую подготовку, проверяют давление газа, его цвет и другие параметры, указанные в технической документации.

«От собственника требуется лишь предоставить доступ к оборудованию и подписать акт выполненных работ. Оплата производится через банковский документ, а не наличными на месте», – подытожил Тыгин.