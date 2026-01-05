ГЖИ РТ напомнила о новых правилах отчетности для управляющих компаний

С этого года управляющие компании, а также ТСЖ, ЖСК и ТСН обязаны размещать годовые отчеты о своей деятельности в Государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства. Об этом сообщает Государственная жилищная инспекция Республики Татарстан.

«Вы много лет добивались от управляющей организации отчета за год? Не получали? С этого года управляющие компании, ТСЖ/ЖСК/ТСН обязаны в течение первого квартала размещать отчеты о своей деятельности по управлению многоквартирным домом в ГИС ЖКХ», – напомнили в ведомстве.

Как уточнили в ГЖИ РТ, ранее такие отчеты составляли в свободной форме, однако теперь управляющие организации должны указывать обязательный перечень сведений. Требования закреплены приказом Министерства строительства и ЖКХ России от 20 ноября 2025 года № 728/пр.

Документ вступает в силу с 1 марта. До этого момента управляющие организации могут отчитаться по старым правилам, однако уже с начала весны отчеты должны оформляться по новой форме. При этом независимо от формата отчет необходимо разместить в системе до 1 апреля.