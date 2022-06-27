ГЖД выставит на торги железнодорожные объекты на станции Зеленый Дол

Горьковская железная дорога проведет открытый аукцион по продаже комплекса, состоящего из объектов железнодорожной инфраструктуры и земельного участка площадью более 30 гектаров, на станции Зеленый Дол, сообщает пресс-служба Казанского региона ГЖД.

Начальная цена продажи объектов составляет 414,7 млн рублей, шаг аукциона – 20,7 млн рублей, задаток для участия в торгах – 41,47 млн рублей.

«Горьковская железная дорога 9 августа проведет открытый аукцион по продаже единым лотом движимого и недвижимого имущества, принадлежащего “РЖД” и АО “ТрансВудСервис” на праве собственности», – отметили в пресс-службе.

Комплекс включает здания общей площадью 2,9 тыс. кв. метров, сооружения (железобетонное ограждение, мачты освещения, распределительные сети и др.), движимое имущество, а также около 12 тыс. метров железнодорожных путей.