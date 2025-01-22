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ГЖД пополнила бюджет Татарстана в 2024 году на 1,6 млрд рублей
Горьковская железная дорога перечислила более 1,6 млрд рублей в консолидированный бюджет и социальный фонд Татарстана в 2024 году, сообщает пресс-служба Казанского региона ГЖД.
«Самые большие налоговые выплаты, включая страховые взносы, в Нижегородской области – 13,7 млрд рублей, Татарстане – 1,6 млрд рублей, Кировской области – 1,3 млрд рублей», – отметили в пресс-службе.
Общий объем налоговых платежей в бюджеты регионов России, на территории которых расположена ГЖД, и страховых взносов в социальный фонд в 2024 году достиг 19,2 млрд рублей.
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