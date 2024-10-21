ГЖД пополнила бюджет Татарстана на 1,2 млрд рублей

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Горьковская железная дорога за девять месяцев этого года перечислила 1,2 млрд рублей в консолидированный бюджет и социальный фонд Татарстана, сообщает пресс-служба Казанского региона ГЖД.

«Горьковская железная дорога является крупным налогоплательщиком и осуществляет отчисления налоговых платежей в региональные и местные бюджеты и социальный фонд в полном объеме», — говорится в сообщении.

Общий объем налоговых платежей в бюджеты регионов России, на территории которых расположена ГЖД, и страховых взносов в январе — сентябре составил 14,5 млрд рублей.