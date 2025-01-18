ГЖД планирует запустить «ночной экспресс» из Самары в Казань

Горьковская железная дорога планирует запустить «ночной экспресс» из Самары в Казань и в обратном направлении. Об этом сообщил в «Казань Экспо» начальник ГЖД Сергей Дорофеевский на выставке, посвященной итогам работы дорожно-транспортной отрасли в 2024 году.

«Одна из задач на ближайшее будущее – развитие пассажирского направления из Самары в Казань. Это будет так называемая «ночная гостиница», «ночной экспресс». Люди в Самаре вечером сядут в поезд и приедут в Казань. И из Казани вечером смогут выехать в Самару через Ульяновск», – рассказал он.

Дорофеевский добавил, что в пригородном сообщении восстановлено движение почти по всему Татарстану. Сейчас прорабатывается вопрос открытия железнодорожного сообщения из Бугульмы до Нурлата и из Нурлата в Димитровград.

«Стратегическое направление, которые мы обсуждали с Минтрансом, – это пассажирское движение до Альметьевска, сейчас его нет. Второе – сквозное движение через аэропорт Бегишево. Этот аэропорт развивается, пассажиропоток растет, а железнодорожного сообщения там нет», – подчеркнул начальник ГЖД.

Он также напомнил, что 2025-й объявлен Годом защитника Отечества. Кроме того, в этом году отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. «Мы запускаем поезд Победы по направлению в Набережные Челны и Бугульму», – заключил Дорофеевский.