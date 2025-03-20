ГЖД планирует развивать контейнерные перевозки в Татарстане

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Горьковская железная дорога будет развивать контейнерные перевозки в Татарстане и Нижегородской области. Соответствующее соглашение заключили РЖД и транспортная группа FESCO на международной выставке TransRussia в Москве, сообщил Минтранс РТ со ссылкой на пресс-службу ГЖД.

«Благодаря совместной координации действий и обмену опытом мы сможем увеличить объемы контейнерных перевозок из Нижнего Новгорода и Казани как на внутрироссийских маршрутах, так и в экспортно-импортном направлении», – заявил исполнительный директор «ФЕСКО Интегрированный Транспорт» Леонид Шляхтуров.

Речь идет о развитии контейнерных перевозок со станций Доскино в Нижегородской области и Тихорецкая в Татарстане. Предполагается расширить номенклатуры грузов для регулярного движения контейнерных поездов и привлечь дополнительную грузовую базу.

На терминалах Тихорецкая и Доскино в январе – феврале обработано 108,6 тыс. и 75,3 тыс. тонн грузов соответственно.