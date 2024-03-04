ГЖД перевезла более 12 тыс. пассажиров за время проведения «Игр будущего»

Горьковская железная дорога перевезла более 12 тыс. пассажиров за время проведения международного мультиспортивного турнира «Игры будущего». Об этом сообщает пресс-служба ГЖД.

«Пассажирами пригодных электропоездов, курсирующих по маршруту Казань — Аэропорт, стали участники, волонтеры и зрители турнира», — говорится в сообщении.

В дни проведения соревнований к 20 регулярным ежедневным рейсам были назначены восемь дополнительных электричек. Они ходили ежедневно с интервалом около часа.

Каждый состав сопровождали сотрудники транспортной безопасности и полиции.

«Игры будущего» — международный мультиспортивный турнир в концепции фиджитал, спортивное шоу нового формата, объединяющее соревнования в физическом и цифровом измерениях.

В первых «Играх будущего», которые прошли в Казани с 21 февраля по 3 марта, приняли участие 270 команд и более 2 тыс. спортсменов из 107 стран в 21 инновационной дисциплине. Соревнования были поделены на пять категорий, или вызовов: спорт, тактика, стратегия, технологии, скорость.