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ГЖД перечислила почти 724 млн рублей в бюджет и соцфонд РТ в I полугодии 2024-го
ГЖД перечислила почти 724 млн рублей в консолидированный бюджет и социальный фонд Республики Татарстан в I полугодии 2024 года.
«Общий объем налоговых платежей в консолидированные бюджеты субъектов РФ, на территории которых расположена Горьковская железная дорога, и страховых взносов в социальный фонд в I полугодии 2024 года составил почти 9,6 млрд рублей», – говорится в сообщении пресс-службы РЖД.
Так, наиболее крупные налоговые выплаты: 7 млрд рублей в Нижегородской области (включая страховые взносы), почти 724 млн рублей в Республике Татарстан, порядка 587 млн рублей в Кировской области, 436 млн рублей во Владимирской области, 409 млн рублей в Удмуртской Республике.
Кроме того, выплаты в Чувашской Республике составили 166 млн рублей, в Свердловской области – более 121 млн рублей, в Республике Башкортостан – более 54 млн рублей, в Республике Марий Эл – более 24 млн рублей.
Горьковская железная дорога, включая предприятия холдинга «РЖД» в границах ГЖД, является крупным налогоплательщиком и осуществляет отчисления налоговых платежей в региональные и местные бюджеты и социальный фонд в полном объеме.
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