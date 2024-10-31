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ГЖД отправила на экспорт первую партию ячменя со станции Кукмор
Горьковская железная дорога отправила на экспорт первую партию ячменя со станции Кукмор в Татарстане. Общий вес груза - более 3,4 тыс. тонн, сообщает пресс-служба Казанского региона ГЖД.
«”Грузовой экспресс” через четыре дня прибудет на станцию Новороссийск Северо-Кавказской железной дороги. Оттуда зерно отправится в Египет морским транспортом», - говорится в сообщении.
Ранее на территории Кукморского элеватора была отремонтирована инфраструктура. В частности, заменены шпалы, восстановлены стрелочные переводы и установлены новые вагонные весы.
Проект «Грузовой экспресс» позволяет сформировать составы и привлечь дополнительные объемы грузов. Так, на станции Шемордан в состав будут включены вагоны с продукцией местного хлебоприемного предприятия.
На начальном этапе по железной дороге планируется ежемесячно отправлять около 48 вагонов-зерновозов.
Следующий рейс запланирован на Октябрьскую железную дорогу с дальнейшей отправкой груза на экспорт через морские порты Северо-Запада.
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