ГЖД отправила на экспорт первую партию ячменя со станции Кукмор

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Горьковская железная дорога отправила на экспорт первую партию ячменя со станции Кукмор в Татарстане. Общий вес груза - более 3,4 тыс. тонн, сообщает пресс-служба Казанского региона ГЖД.

«”Грузовой экспресс” через четыре дня прибудет на станцию Новороссийск Северо-Кавказской железной дороги. Оттуда зерно отправится в Египет морским транспортом», - говорится в сообщении.

Ранее на территории Кукморского элеватора была отремонтирована инфраструктура. В частности, заменены шпалы, восстановлены стрелочные переводы и установлены новые вагонные весы.

Проект «Грузовой экспресс» позволяет сформировать составы и привлечь дополнительные объемы грузов. Так, на станции Шемордан в состав будут включены вагоны с продукцией местного хлебоприемного предприятия.

На начальном этапе по железной дороге планируется ежемесячно отправлять около 48 вагонов-зерновозов.

Следующий рейс запланирован на Октябрьскую железную дорогу с дальнейшей отправкой груза на экспорт через морские порты Северо-Запада.