ГЖД отметила снижение числа случаев травматизма на железной дороге в Татарстане

В Татарстане за восемь месяцев снизилось количество случаев травматизма на железной дороге. В январе – августе по собственной неосторожности получили травмы 16 человек, из них 11 – со смертельным исходом, сообщает пресс-служба Казанского региона ГЖД.

«За январь – август прошлого года на объектах железнодорожной инфраструктуры травмировались 18 человек, со смертельным исходом – 16», – говорится в сообщении.

Самое большое число происшествий связано с хождением по железнодорожным путям перед движущимся поездом и травмированием электротоком.

Горьковская железная дорога просит соблюдать правила безопасности на железнодорожном транспорте, быть внимательными в зоне движения поездов и отказаться от использования мобильных телефонов во время посадки и высадки из вагонов, а также находясь на платформах.