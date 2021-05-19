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Ру Тат
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19 мая 2021  20:44

ГЖД готовит железнодорожные станции к поставкам материалов для строительства М12

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ГЖД готовит железнодорожную инфраструктуру для поставок больших объемов инертных материалов для строительства скоростной автомагистрали М12 Москва — Казань. Об этом сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги.

«На станциях Муром и Юрьевец, Шахунья и Канаш переоборудованы погрузо-разгрузочные пункты. Здесь установлены автомобильные весы и обустроено покрытие площадки навалочных грузов, что позволит более эффективно производить переработку сыпучих материалов. На станции Канаш запланирован капитальный ремонт повышенного пути», — отметили в пресс-службе.

Кроме того, на Горьковскую железную дорогу поступило шесть погрузчиков с грейферным захватом. Такая техника позволяет проводить работы непосредственно на погрузо-разгрузочных площадках, расположенных на железнодорожных станциях. В этом году запланирована также поставка трех ковшовых погрузчиков.

На станциях Муром, Юрьевец, Арзамас-1 и Арзамас-2 уже переработано более 190 тыс. тонн строительных грузов. В дальнейшем планируется организовать переработку строительных материалов на станциях Сергач, Канаш и Шумерля.

#горьковская железная дорога #скоростная трасса москва - казань
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