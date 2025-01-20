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Политика 20 января 2025 09:21

Гюзель Хабутдинова представила нового директора Альметьевских тепловых сетей

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Гюзель Хабутдинова представила нового директора Альметьевских тепловых сетей
Фото: пресс-служба Альметьевского района.

Новым руководителем Альметьевских тепловых сетей стал Ильнур Усманов. Нового главу предприятия на деловом понедельнике представила руководитель исполкома Альметьевского района РТ Гюзель Хабутдинова.

Ильнуру Усманову 45 лет. Он окончил Казанский государственный энергетический университет по специальности «Электроэнергетика», а также московский Институт нефтегазового бизнеса.

Усманов имеет богатый опыт в сфере энергетики. Свою профессиональную деятельность начинал как электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, затем занимал руководящие должности в ООО УК «Татнефть-Энергосервис» и ООО «Электро-Энергосервис», ООО «Таграс-Энергосервис» и ПАО «Татнефть».

«Пожелаем Ильнуру Кабировичу успехов в новой должности и бесперебойного обеспечения тепла», — напутствовала нового руководителя теплосетей Хабутдинова.

#Альметьевск #теплосети
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