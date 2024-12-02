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СВО 2 декабря 2024 11:19

Гюзель Хабутдинова передала семьям военнослужащих государственные награды

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Гюзель Хабутдинова передала семьям военнослужащих государственные награды

Сегодня на общегородской планерке исполняющая обязанности руководителя исполкома Альметьевского района Татарстана Гюзель Хабутдинова вручила семьям героев, павших при выполнении воинского долга в ходе спецоперации, ордена Мужества.

Указом Президента России за мужество, отвагу и самоотверженность посмертно были награждены 15 военнослужащих.

Хабутдинова подчеркнула, что в условиях современных вызовов граждане обязаны помнить о тех, кто ежедневно рисковал и рискует своими жизнями ради спокойствия и безопасности россиян.

Она поручила продолжать работу по поддержке семей военнослужащих.

В память о погибших военнослужащих была объявлена минута молчания.

Фото: пресс-служба Альметьевского района

#орден Мужества
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