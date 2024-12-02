Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Гюзель Хабутдинова передала семьям военнослужащих государственные награды
Сегодня на общегородской планерке исполняющая обязанности руководителя исполкома Альметьевского района Татарстана Гюзель Хабутдинова вручила семьям героев, павших при выполнении воинского долга в ходе спецоперации, ордена Мужества.
Указом Президента России за мужество, отвагу и самоотверженность посмертно были награждены 15 военнослужащих.
Хабутдинова подчеркнула, что в условиях современных вызовов граждане обязаны помнить о тех, кто ежедневно рисковал и рискует своими жизнями ради спокойствия и безопасности россиян.
Она поручила продолжать работу по поддержке семей военнослужащих.
В память о погибших военнослужащих была объявлена минута молчания.
Фото: пресс-служба Альметьевского района
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»