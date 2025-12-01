Гюзель Хабутдинова озвучила новое кадровое назначение в Альметьевском районе

Глава Альметьевского района Гюзель Хабутдинова на расширенной планерке объявила о новом кадровом решении: на должность начальника отдела экономического анализа Управления экономики и промышленности исполкома района назначена Лейсан Шириева.

Шириева с 2013 года работает в структуре администрации района и обладает значительным опытом в сфере экономического анализа и управления. Ее профессиональный путь и компетенции соответствуют высоким требованиям, предъявляемым к руководителю стратегического аналитического подразделения.

«Уверена, что профессиональный опыт и знания Лейсан Сиреневны станут весомым вкладом в повышение эффективности нашей работы. Желаю ей успехов на новом ответственном посту», – подчеркнула Хабутдинова, оглашая кадровое решение.