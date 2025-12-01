news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Политика 1 декабря 2025 11:06

Гюзель Хабутдинова озвучила новое кадровое назначение в Альметьевском районе

Читайте нас в
Телеграм
Гюзель Хабутдинова озвучила новое кадровое назначение в Альметьевском районе

Глава Альметьевского района Гюзель Хабутдинова на расширенной планерке объявила о новом кадровом решении: на должность начальника отдела экономического анализа Управления экономики и промышленности исполкома района назначена Лейсан Шириева.

Шириева с 2013 года работает в структуре администрации района и обладает значительным опытом в сфере экономического анализа и управления. Ее профессиональный путь и компетенции соответствуют высоким требованиям, предъявляемым к руководителю стратегического аналитического подразделения.

«Уверена, что профессиональный опыт и знания Лейсан Сиреневны станут весомым вкладом в повышение эффективности нашей работы. Желаю ей успехов на новом ответственном посту», – подчеркнула Хабутдинова, оглашая кадровое решение.

#альметьевский район
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Рустам Минниханов встретился с эмиром Катара в Дохе

Рустам Минниханов встретился с эмиром Катара в Дохе

30 ноября 2025
Минниханов поздравил подписчиц в соцсетях с Днем матери: «Спасибо вам за все!»

Минниханов поздравил подписчиц в соцсетях с Днем матери: «Спасибо вам за все!»

30 ноября 2025