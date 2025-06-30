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Политика 30 июня 2025 14:09

Гюзель Хабутдинова объявила о новых назначениях в администрации Альметьевского района

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Гюзель Хабутдинова объявила о новых назначениях в администрации Альметьевского района
На фото: Ильнур Фасхутдинов

На общегородском совещании руководитель исполнительного комитета Альметьевского района Гюзель Хабутдинова сообщила о новых кадровых назначениях.

По итогам открытого конкурса должность руководителя исполнительного комитета города Альметьевск занял Ильнур Фасхутдинов. С 2019 года он возглавлял Управление по делам детей и молодежи Альметьевского района, а с 2024 года занимал пост заместителя руководителя исполкома района по цифровому развитию.

На фото: Айдар Насыров

Начальником отдела торговли, потребительских услуг и развития предпринимательства исполкома района назначен Айдар Насыров. До настоящего времени он работал главным специалистом в этом же отделе, с октября 2024 года исполнял обязанности руководителя. По оценке коллег, проявил себя как ответственный и инициативный специалист.

Новоназначенным руководителям пожелали успехов и плодотворной работы на новых должностях.

Фото: пресс-служба Альметьевского района.

#альметьевский район
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