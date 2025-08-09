news_header_top
Общество 9 августа 2025 16:20

Гюзель Хабутдинова и Азат Кадыров дали старт акции «Помоги собраться в школу»

В преддверии нового учебного года в Альметьевском районе РТ стартовала традиционная благотворительная акция «Помоги собраться в школу».

«Эта добрая инициатива, зародившаяся в 2007 году по предложению первого Президента РТ Минтимера Шаймиева, из года в год объединяет жителей Альметьевска в желании помочь тем, кто нуждается в поддержке. В этом году помощь получат 250 юных альметьевцев», – сообщили в пресс-службе Альметьевского района Татарстана.

Сегодня, во время праздника двора на улице Рината Галеева, 23, руководитель исполкома района Гюзель Хабутдинова и министр земельных и имущественных отношений РТ Азат Кадыров вручили школьные рюкзаки с необходимыми учебными принадлежностями будущим восьми первоклассникам, чьи отцы находятся в зоне СВО.

Поучаствовать в акции и помочь может любой желающий: школьные принадлежности принимают в Управлении образования Альметьевского района (ул. Р. Фахретдина, дом №50/1, кабинет 301).

фото: пресс-служба Альметьевского района РТ

#Школа #помощь #Татарстан
