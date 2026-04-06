Гюзель Хабутдинова дала старт подготовке к празднованию 9 Мая в Альметьевском районе

Глава Альметьевского района Гюзель Хабутдинова поручила обеспечить высокий уровень подготовки к празднованию 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом стало известно на расширенном совещании в администрации района.

Глава района подчеркнула значимость предстоящей даты. «До знаменательного дня остается чуть больше месяца. Этот праздник дорог каждой семье, и наша прямая обязанность – провести все мероприятия на самом высоком организационном уровне», – отметила Гюзель Хабутдинова.

Ответственным лицам поручено представить утвержденный план ключевых торжественных мероприятий и провести полную ревизию праздничного оформления. Особое внимание уделяется проверке и при необходимости замене растяжек, баннеров и государственных флагов на зданиях учреждений.

Кроме того, глава района акцентировала внимание на сохранении памяти и уважении к истории. Все памятники и мемориалы воинской славы на территории района должны быть приведены в надлежащий порядок.

Важным пунктом подготовки является обеспечение безопасности. Все службы района должны действовать скоординированно, чтобы минимизировать риски и обеспечить безопасное проведение праздничных мероприятий.

«Район должен встретить 9 Мая достойно!» – резюмировала Гюзель Хабутдинова.