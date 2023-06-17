На Гырон Быдтон в Татарстан съехались более 3 тысяч гостей со всей России – видео

Фото: пресс-служба администрации Кукморского района РТ

В селе Нырья Кукморского района Татарстана отметили удмуртский национальный праздник Гырон Быдтон. Он собрал свыше 3 тысяч гостей со всей России и около 300 представителей творческих коллективов страны. Одним из почетных гостей народного гулянья стал председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

«Такие праздники, как Гырон Быдтон, Сабантуй, Каравон, Семык, Уяв и многие другие — это наша повседневная жизнь и забота о сохранении дружбы и согласия между многонациональным народом Татарстана. По-другому жить нельзя», – отметил Мухаметшин.

В Татарстане сегодня проживают 173 национальности и народности, каждая из которых хочет сохранить свои традиции, обычаи, культуру и язык, добавил он, подчеркнув, что руководство республики поддерживает и помогает им в этом стремлении.

Перед официальным открытием праздника гости осмотрели лавки и подворья. Здесь их угостили национальными блюдами, а также рассказали про быт и культуру удмуртского народа: как и из чего плели лапти, какие инструменты использовались для работы в поле и как люди отдыхали после тяжелого трудового дня.

Также по центру площадки расположился небольшой живой уголок, где в вольерах разместились кролики, ягнята, козлята, гуси и павлины.

Во время знакомства с удмуртской культурой Фарида Мухаметшина нарядили в национальные рубашку и кушак.

«Как я в ней выгляжу-то?» – поинтересовался председатель Госсовета РТ у собравшихся на майдане гостей и получил в ответ громкие аплодисменты и комплименты.

Официальное открытие праздника началось с выступления творческих коллективов из различных регионов России, а также учащихся школ и местных жителей села Нырья. После пролога Мухаметшин наградил отличившихся жителей Кукморского района.

Фото, видео: телеграм-канал администрации Кукморского района