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Политика
20 ноября 2022  09:34

GW: Польша начала готовить «пушечное мясо» для вмешательства в конфликт на Украине

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Если Украина продолжит слабеть, США заставят Польшу вмешаться в конфликт и отправить войска на помощь Киеву. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на статью Gazeta Wyborcza.

«Если Украина будет слабеть, американцы будут оказывать давление на польское правительство, чтобы оказать Киеву непосредственную помощь. Спросите себя, хотим ли мы этого, готовы ли мы сегодня вступить в войну», — заявил политолог Лешек Сыкульский.

Специалист подчеркнул, что Польша уже начала подготовку к возможному вмешательству. К примеру, в стране принят закон «О защите Отечества», восстановивший срочную военную службу, а также «теоретически» — обязательную службу для женщин. «Видно, кому-то очень сильно нужно пушечное мясо», — отметил ученый.

#польша #Украина
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