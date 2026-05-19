Руc Тат
На главную ТИ-Спорт 19 мая 2026 11:29

Гвардиола уйдет из «Манчестер Сити» после этого сезона и объявит об этом в конце недели

Каталонский специалист Хосеп Гвардиола проводит последний сезон во главе «Манчестер Сити». Как утверждает Daily Mail, испанец принял решение подать в отставку по окончании чемпионата Англии.

По данным источника, клуб уже начал сообщать спонсорам и партнерам, что уход тренера неизбежен. Официальное подтверждение ожидается в воскресенье.

Гвардиола возглавляет «Манчестер Сити» с 2016 года. Под его руководством команда завоевала 20 трофеев.

#футбол
