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На главную ТИ-Спорт 24 июля 2026 15:00

Гвардиола отказался возглавить сборную Италии — главным кандидатом стал Пирло

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Гвардиола отказался возглавить сборную Италии — главным кандидатом стал Пирло
Фото: mancity.com

Хосеп Гвардиола не возглавит сборную Италии. Как сообщает итальянское издание La Gazzetta dello Sport, 55-летний испанский специалист отклонил предложение федерации футбола страны. Причиной отказа, по информации источника, стали личные обстоятельства тренера.

Теперь главным претендентом на пост главного тренера считается бывший капитан сборной Андреа Пирло, который завершил игровую карьеру в 2017 году и с тех пор успел поработать с «Ювентусом», «Торино» и рядом других клубов.

Гвардиола покинул «Манчестер Сити» по окончании сезона-2025/26, проведя у руля английского клуба 10 лет. За это время он выиграл с командой 18 трофеев, включая шесть чемпионских титулов АПЛ, Кубок Англии, Кубок лиги, а также Лигу чемпионов. Ранее специалист тренировал «Барселону» и «Баварию», с которыми также собирал коллекции национальных и международных трофеев.

На данный момент итальянская федерация не делала официальных заявлений по поводу нового главного тренера.

#сборная Испании #футбол
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