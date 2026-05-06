Гвардейцы Юстиции в Казани приняли присягу в преддверии Дня Победы

Торжественная церемония принятия присяги Гвардейцами Юстиции прошла сегодня в Казанском институте (филиале) ВГУЮ (РПА Минюста России) в преддверии празднования 81-годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

С приветственным словом к гвардейцам обратились начальник Управления Министерства юстиции РФ по РТ Максим Скирда и зампред Экспертного совета Антитеррористической комиссии в Республике Татарстан Анна Кондратьева.

«Вступление в ряды Гвардейцев Юстиции – это важный шаг для каждого из присутствующих, демонстрирующий высокий уровень патриотизма и ответственности перед своей страной. Служение Отечеству, уважение к Закону, добросовестное исполнение своих гражданских обязанностей – это черты настоящего юриста, которые способствуют обеспечению законности и правопорядка в государстве», – отметил Скирда.

«Принадлежность к числу Гвардейцев Юстиции – огромная честь и важная часть механизма патриотического воспитания подрастающего поколения будущих юристов, которые вносят огромный вклад в механизм профилактики терроризма и экстремизма в Российской Федерации», – подчеркнула Кондратьева.

Под внесенными флагами Российской Федерации и Республики Татарстан гвардейцы исполнили гимны Российской Федерации и Республики Татарстан, а также продемонстрировали мастерство художественной маршировки.

«Одной из основных и наиболее действенных мер профилактики экстремизма и терроризма в молодежной среде является воспитание патриота и гражданина. Только комплексный подход, позволяющий воспитать разносторонне развитого, имеющего критическое мышление человека и гражданина, сможет сформировать эффективный механизм противодействия террористическим угрозам», – утверждает наставник Гвардейцев Юстиции Рамиль Миннуллин.

Гвардейцы Юстиции – это представители патриотических студенческих сообществ Казанского института (филиала) ВГУЮ (РПА Минюста России), которые после присяги официально стали частью единого патриотического сообщества.