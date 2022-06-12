Закладка кораблей, Pizza и гонки на дронах: как в Татарстане отмечают День России

Масштабными событиями отмечают День России в Татарстане: в Зеленодольске заложили новые корабли для ВМФ, в парке Победы Казани провели акцию «Zа Россию». О том, что ждёт вечером казанцев и гостей столицы - в обзоре «Татар-информ».

На Зеленодольском заводе имени Горького в День России заложили корпуса двух научно-исследовательских судов Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Обстановка требует, чтобы у России был сильный военно-морской флот»

На Зеленодольском заводе имени Горького в знаменательный день заложили корпуса двух научно-исследовательских судов, которые созданы для комплексных океанографических исследований мирового океана и шельфовой зоны. Такие же церемонии одновременно прошли ещё на трёх заводах в разных городах страны. От Татарстана в церемонии принял участие первый вице-премьер РТ Рустам Нигматуллин. В режиме ВКС к представителям всех заводов обратился главнокомандующий военно-морским флотом России Николай Евменов.

«Сегодня в ведущих судостроительных предприятиях России состоится закладка сразу шести кораблей. Военно-Морской флот хранит и приумножает лучшие морские традиции, заложенные ещё Петром I. Флот России обладает мощным научным и проектно-конструкторским потенциалом. Военно-политическая обстановка в мире требует, чтобы у России был сильный, высокосбалансированный военно-морской флот», — отметил Евменов.

Согласно указу Президента России Владимира Путина, доля современных кораблей в военно-морском флоте страны должна быть не менее 70%, и сегодняшняя закладка корпусов кораблей по всей стране стала ещё одним пунктом в достижении этой цели, добавил он.

Такие же церемонии одновременно прошли ещё на трёх судостроительных заводах страны Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В соответствии с техническими требованиями корабли, которые построят в Зеленодольске, будут обладать высокими мореходными качествами, большой автономностью и комфортными условиями обитаемости. В соответствии с символом класса судов, район плавания не ограниченный. Водоизмещение судна не менее 4 тыс. тонн, длина около 100 метров, ширина около 16 метров, высота от основной плоскости, с учетом надстройки, около 18,6 метров.

Как подчеркнул заместитель премьер-министра Татарстана Рустам Нигматуллин, над кораблями на Зеленодольском заводе работают лучшие инженеры и квалифицированные рабочие. Заводчане понимают, что от качества выполняемой работы, готовности внедрять инновации в производство зависит конкурентоспособность не только завода, но и всего российского судостроения.

Рустам Нигматуллин (справа) подчеркнул, что над кораблями на Зеленодольском заводе работают лучшие инженеры и квалифицированные рабочие Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Приказом Главнокомандующего Военно-Морским Флотом России кораблям присвоены наименования в честь советского военачальника, адмирала, основателя школы советской военно-морской разведки, военного дипломата — Леонида Бекренева и советского военно-морского деятеля, контр-адмирала, начальника Разведки Военно-Морского Флота Советского союза — Бориса Бобкова.

В это же время были заложены подводные лодки «Вологда» и «Ярославль» на заводе «Адмиралтейские верфи», корабль противоминной обороны «Полярный» на «Средне-Невском судостроительном заводе» и корвет «Разумный» на Амурском судостроительном предприятии.

В казанском парке Победы предлагали посоревноваться в скорости собирания карты России в формате паззла Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В казанском Парке Победы провели патриотическую акцию «Zа Россию»

Активисты татарстанского регионального отделения Молодой гвардии «Единой России» начали собираться на территории парка Победы еще с утра. Здесь молодогвардейцы организовали интерактивную флешмоб-зону: горожанам и гостям города, отдыхающим в парковой зоне, предложили на время «собрать» карту России в формате паззла (и проверить свое знание географии нашей страны), сфотографироваться с дружелюбным «белым медведем» и другие активности.

Помимо интерактивных ивентов, все желающие смогли получить из рук активистов патриотичные ленточки в цветах российского триколора — еще один символ народного единения и солидарности в День России.

Все желающие могли получить ленточки в цветах российского триколора Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Сегодня мы проводим патриотическую акцию „Zа Россию“ в Парке Победы. Здесь мы организовали сразу четыре вида активностей. Это традиционная раздача ленточек в цветах российского флага, нанесение аквагрима в виде триколора. Также мы устраиваем тематическую фотозону с двумя анимированными медведями и „сердцем“. И самое интересное — мы предлагаем сыграть в игру „Собери Россию“. Здесь нужно уложиться в 10 минут, чтобы получить нагрудный значок „Я знаю Россию“», — рассказал журналистам член регионального штаба Молодой гвардии «Единой России» Андрей Киселев.

По словам ребят, живой и вовлекающий формат акции позволяет ее участникам еще лучше почувствовать свою сопричастность к празднику и зарядиться позитивным настроением в День России. «Участниками нашей акции могут стать все желающие — местные жители, гуляющие в парке, а также гости нашей столицы», — резюмировал активист.

Эффектный прыжок парашютистов с 14-метровым флагом России

В празднование Дня России внесли свою лепту и парашютисты — они развернули в небе рядом с Казанью 14-метровый российский триколор.

Акцию, приуроченную ко Дню России, организовали команда «Молодежки ОНФ» совместно с Центральным аэроклубом Республики Татарстан ДОСААФ России.

«Мы организуем такое уже не впервые. Прыжок с флагом был осуществлён во время проведения Олимпийских игр в Токио в 2021 году», — рассказал координатор движения в Татарстане Дамир Нургалиев.

Кроме того, благодаря акции «Флаги России» триколор России вывешен в окнах и на балконах домов и образовательных учреждений.

Нефтеград принял всероссийские шоссейные велогонки Tour de Tatarstan. Almetevsk

Велогонка федерального масштаба собрала представителей из 21-го региона, в том числе крупных городов — Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Екатеринбурга, Уфы и других уголков РФ. В общей сложности участие в ней приняло около 500 велогонщиков разных возрастов.

Мэр Альметьевска Тимур Нагуманов поздравил всех собравшихся с государственным праздником и напомнил, что в 1990 году был подписан документ, который ознаменовал старт новой России. «Нам очень приятно в велосипедной столице России принимать велогонку. Пять лет назад она появилась и ни разу мы ее не прерывали. В этом году участвуют максимальное количество участников из 21-го региона», — сказал он.

Тимур Нагуманов: «Шикарный праздник, несмотря на ветер. Отличный праздник спорта» Фото: © Карина Валиуллина / предоставлено пресс-службой главы Альметьевского района РТ

В честь празднования Дня России мероприятие украсили многочисленные флаги и государственная символика; всем желающим наносили аквагрим, участникам велогонки раздавали ленточки «триколоры», которые они вешали на свои велосипеды.

«Шикарный праздник, несмотря на ветер. Отличный праздник спорта», — отметил глава района, который также принял участие в заезде на 50 км.

Программа соревнований началась со старта участников «Детской лиги» на дистанции 4 км. В велогонке приняло участие более 150 детей. «Приходите болеть, это очень много эмоций», — прокомментировал глава района детскую гонку.

В общей сложности участие в гонке в Альметьевске приняло около 500 велогонщиков разных возрастов Фото: © Карина Валиуллина / предоставлено пресс-службой главы Альметьевского района РТ

Затем состоялся основной старт велогонки на дистанции 25, 50 и 100 км. Свои силы в них попробовали 50, 100 и 150 человек соответственно.

Помимо велогонки, в Альметьевске в Парке культуры и отдыха им. 60-летия нефти Татарстана волонтеры раздавали ленточки с российским триколором, 29 подростков получили паспорта в рамках акции «Мы — граждане России», состоялась концертная программа «Россия в сердце моем». В школах и вузах прошла акция «Флаги России», триколоры украсили окна учебных заведений. Также по центральной улице Ленина запланирован флешмоб — автопробег в сопровождении байкеров с флагами.

Флаги России здания и улицы, волонтеры раздавали ленточки с российским триколором Фото: © Карина Валиуллина / предоставлено пресс-службой главы Альметьевского района РТ

Нижнекамцев ждет кино под открытым небом, челнинцев — гонки на дронах, казанцев — салют

В Нижнекамске День России начался Парке аттракционов. Более двух десятков номеров концерта талантливые дети и подростки посвятили любви к родной стране, родному краю. Любой желающий мог получить символ праздника — ленточку с триколором и красочный аквагрим, а для любителей художественного творчества был организован пятачок для рисования мелом.

В парке «Семья» развернулись квесты, мастер-классы, велоквест, праздничный концерт и народное караоке. Все желающие могут получить у волонтеров миниатюрные копии российского флага, а на специально установленной большой стене — написать пожелания.

В нижнекамских парках сегодня проходили квесты, мастер-классы для всей семьи и концерты Фото: © Максим Липин / предоставлено пресс-службой главы Нижнекамского района РТ

Вечером, в 19:00, в парке покажут фильм «Счастье в конверте» под открытым небом. Картина рассказывает три удивительные истории о любви и дружбе, о вере в мечту и связи поколений, о том, как не предавать себя и оставаться человеком в любой жизненной ситуации.

Также в честь Дня России сегодня вечером нижнекамская телебашня засияет цветами российского триколора. «На всю высоту башни — а это 196 метров — появится флаг, а на его фоне надпись: „С Днем России!“», — рассказала «Татар-информу» вице-мэр Нижнекамска Марина Камелина.

Трансляция начнется в темное время суток, с 20.30.

У волонтеров можно было получить миниатюрные копии российского флага Фото: © Максим Липин / предоставлено пресс-службой главы Нижнекамского района РТ

В Набережных Челнах праздничные мероприятия начались в полдень сразу на нескольких площадках. В Парке культуры и отдыха поселка ГЭС отгремел концерт «Судьбой Россия нам дана», на площади Азатлык — концертная программа «Горжусь тобой, моя Россия», в парке Победы — праздничная программа «Великая Россия». Для жителей и гостей города также подготовлены флешмобы, выставка «Уголки моей России», конкурс стихов «Моя Россия», викторина «История России» и акция «Россия рисует».

На Набережной Габдуллы Тукая концерт «Россия — Родина моя» запланирован на 15.00. Лауреат международных конкурсов джазовый оркестр «Визит» сыграет популярные мелодии из кино, марши и танцевальную музыку для духового оркестра.

В парке «Гренада» с 16 часов развернется фестиваль DRONE FEST! Здесь пройдут финальные гонки на дронах среди пилотов, обучающихся в проекте Drone team #Гренада. Гости увидят зрелищную развлекательную программу: наставники и опытные пилоты выступят в формате freestyle и покажут самые красивые элементы в воздухе. Запланированы также интерактивные конкурсы от ведущего с ценными подарками, а также концерт молодых челнинских артистов и диджеев.

В 22.00, над акваторией Казанки прогремит праздничный салют Фото: © «Татар-информ»

Завершится 12 июня вечерним концертом в Казани у Центра семьи «Казан». В нем примут участие звезда татарской эстрады Гузель Уразова, Сергей Скачков и группа «Земляне», а также популярная Pizza. По окончании мероприятия, в 22.00, над акваторией Казанки прогремит салют.

Уже в будний день, 14 июня, народный артист РФ, певец Олег Газманов выступит у «Чаши» с бесплатным концертом, приуроченным ко Дню России. Гонорар, полученный от спонсоров после выступления, артист направит на лечение российских военнослужащих, раненных во время проведения спецоперации на Украине. На разогреве у Газманова будет исполнитель татарской музыки Марат Яруллин и артисты Казанской городской филармонии.

Фото на анонсе: © Владимир Васильев / «Татар-информ»