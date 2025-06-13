Гузель Тухватова: «Татар-информ» внимателен к культуре и искусству татарского народа

Директор филиала Национального музея Татарстана – Литературного музея Габдуллы Тукая Гузель Тухватова поделилась мыслями о сотрудничестве с «Татар-информом».

«Об агентстве хочется высказаться в нескольких плоскостях: в первую очередь об отношениях с музеем Габдуллы Тукая. «Татар-информ» внимателен к культуре и искусству татарского народа, стремится широко осветить деятельность выдающихся личностей нашей культуры. В музее мы стараемся дать больше информации о личностях начала ХХ века и проводим вечера встреч с учеными, изучавшими этот период, деятелями культуры, которые пишут на данную тему. «Татар-информ» всегда уделяет большое внимание этим мероприятиям: проводятся прямые эфиры, фото- и видеоматериалы становятся доступны широкой общественности. Журналисты агентства пишут о наших мероприятиях содержательные статьи», – отметила Гузель Тухватова.

По словам директора музея, агентство информирует население о запланированных в музее мероприятиях. Тухватова подчеркнула значительный вклад «Татар-информа» в освещение деятельности музея.

«С другой стороны, будучи доцентом кафедры общего языкознания и тюркологии КФУ, я применяю статьи «Татар-информа» в работе со студентами, ведь в них мы находим материалы о литературной и культурной жизни, в которых поднимаются проблемы, освещаются достижения, анализируются и описываются недостатки. Мы со студентами изучаем материалы агентства с научной точки зрения», – поделилась Тухватова.

По словам Гузель Тухватовой, статьи «Татар-информа» интересны и познавательны.

«Через данный ресурс я узнаю новости, читаю об интересующих меня событиях. Нахожу интересные для себя мысли, когда на душе становится тяжело. Вы даете много информации о разных личностях, показываете новые направления», – отметила она.

Тухватова также пожелала агентству творческих успехов и новых вершин.

«Поздравляю «Татар-информ» с днем рождения! Желаю творческих успехов и новых вершин. Продолжайте идти по намеченному пути и оставайтесь верными истории, культуре и литературе татарского народа», – пожелала Гузель Тухватова.