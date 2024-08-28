Гузель Сидюкова: «Аппаратчик – это «сердце» завода»

Мужская профессия

Прежде чем попасть на работу на «Нижнекамскнефтехим», Гузель Сидюкова прошла непростой пусть поиска профессионального призвания. В детстве она любила шить, однако сферу деятельности выбрала совсем не творческую. Получила профессию техника-технолога железобетонных изделий и устроилась работать по специальности. Когда предприятие закрыли, молодому специалисту пришлось в срочном порядке искать новую работу. Чтобы не остаться без средств, Гузель устроилась работать на шинный завод. Спустя несколько лет ушла в декретный отпуск, а после выхода из него попала под сокращение.

Гузель решила продолжить реализацию своих знаний и способностей в нефтехимической отрасли и прошла курсы переподготовки. Как оказалось – не зря, ей предложили место на «Нижнекамскнефтехиме». Влиться в коллектив помогал опытный наставник. Поначалу работа давалась непросто. Однако благодаря упорству и труду Гузель удалось добиться уважения коллег.

«Нужно сначала узнать всю суть работы, а потом делать выводы. В трудные моменты я говорила себе, что у меня все получится, что я мама троих детей и должна быть для них примером, надо держаться, нельзя бросать все на полпути. А потом все как-то само собой устроилось, я освоила свой функционал и стало все легко получаться. Я поняла, что аппаратчики – это сердце завода, и начала гордиться своей профессией. Даже если бы я могла вернуться в прошлое, я бы не стала ничего менять», – призналась специалист.

Годы работы в должности аппаратчика показали, что Гузель находится на своем месте. Сейчас она уже сама обучает молодых ребят основам профессии, под ее опекой выпускник колледжа нефтехимии и нефтепереработки им. Н.В. Лемаева.

«Удивляется, конечно, что его наставник – женщина. Говорит, что я в меру строгая, но справедливая», – отметила Гузель.

Работа аппаратчика очень ответственная

В зоне ответственности Гузель – ведение сложного технологического процесса, контроль технологических режимов и качества выпускаемой продукции. Трудится она на заводе органического синтеза в цехе олигомеризации этилена, который предназначен для выпуска линейных альфа-олефинов. Они используются в производстве синтетических масел и в качестве сомономера в процессе получения линейного полиэтилена низкой плотности и других продуктов.

«С получением шестого разряда изменился характер работы. Сейчас я могу сама принимать решения, ранее только исполняла чужие распоряжения. Я работаю на той же установке. Мы с коллегами все так же выполняем необходимые технологические операции вне зависимости от погодных условий. Будь на улице мороз, снег, дождь или жара, мы отбираем пробы, контролируем температуру и давление в аппаратах и другие важные параметры», – рассказала Гузель.

Работа аппаратчика очень ответственная. В аппаратах на установке высокие температуры и давление. Во избежание аварийных ситуаций важно обращать внимание на каждую, даже самую незначительную деталь, уметь быстро реагировать на малейшие изменения процесса.

СИБУР поддерживает женщин

Гузель вместе с супругом воспитывают троих дочерей. В свободное время она успевает заниматься любимым делом. В декретном отпуске с удовольствием шила и теперь продолжает создавать наряды своим девочкам, устраивает фотосессии. В творчестве женщина черпает вдохновение, оно помогает восстанавливать силы и обрести душевное спокойствие. Особое место в жизни Гузель также занимает спорт.

«Раньше я занималась легкой атлетикой. Сейчас участвую в заводских соревнованиях, веду спортивный образ жизни. Недавно сдавали нормы ГТО, я показала неплохие результаты. В заводском соревновании заняла первое место, в состязаниях между предприятиями – четвертое», – рассказала Гузель.

Она отметила, что СИБУР предоставляет большие возможности для занятий спортом, для личностного и профессионального развития, ценит опытных сотрудников.

«СИБУР поддерживает женщин как в профессиональном плане, так и в материнстве. Две дочки ходят в садик, и компания нам возвращает 50% платы образовательного учреждения. Также можно взять мамины дни, а многодетные получают дополнительный выходной раз в год. Кроме того, дети работников предприятия могут отдохнуть в детском оздоровительном лагере «Юность», а с 2024 года – в корпоративном центре отдыха «СИБУР-Юг», – рассказала специалист.

Гузель любит свою работу, продолжает совершенствовать свои знания и советует молодым людям не бояться рабочих профессий. Сегодня высококвалифицированные рабочие – основа благополучия страны.

Фото пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»