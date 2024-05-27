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Общество 27 мая 2024 13:38

Гузалия Закариева стала заместителем министра здравоохранения РТ

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В Министерстве здравоохранения РТ назначили нового заместителя министра. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Распоряжением кабинета министров Республики Татарстан с 24 мая заместителем министра здравоохранения Республики Татарстан назначена Гузалия Закариева», – указывается в сообщении.

До назначения Закариева занимала должность заместителя директора Территориального фонда обязательного медицинского страхования РТ.

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