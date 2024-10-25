Гутерриш пригласил Метшина на одно из заседаний ООН

Фото: мэрия Казани

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш пригласил на одно из заседаний организации председателя Ассоциации городов и муниципалитетов стран БРИКС+ — мэра Казани Ильсура Метшина. Об этом он заявил во время посещения Казанской Ратуши, сообщили в городском исполкоме.

Гостю провели экскурсию по старинному зданию, рассказали об истории и святынях Казани. В том числе речь шла о Казанской иконе Божией Матери, впечатлившей генерального секретаря ООН.

«Муниципалитеты мира знают вас как большого друга, который поддерживает наше движение. Вы объединяете всех разных нас и делаете это с любовью к людям», — подчеркнул мэр столицы РТ.

Помимо Метшина приглашение на заседание Организации объединенных наций получил президиум Ассоциации городов и муниципалитетов стран БРИКС+.

Напомним, что Гутерриш прибыл в Казань накануне и принимал участие в саммите БРИКС, который проходил с 22 по 24 октября.