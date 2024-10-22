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Гутерриш обсудит в Казани войну в Газе и позицию по Украине
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш примет участие в саммите БРИКС в Казани. Об этом со ссылкой на офис генсека сообщает РИА Новости.
«Я могу подтвердить, что генеральный секретарь вновь примет участие в саммите БРИКС, который на этот раз проходит в Казани», — заявил заместитель официального представителя генсека Фархан Хак.
Ожидается, что в рамках саммита Гутерриш проведет переговоры с Президентом России Владимиром Путиным. В рамках встречи с российским лидером он планирует «подтвердить свою хорошо известную позицию» по Украине. Она, напомним, заключается в разрешении конфликта на основе устава Организации объединенных наций.
Кроме того, в графике генсека ООН — ряд двусторонних встреч с лидерами стран — участниками саммита. В рамках них он поднимет тему войны в секторе Газа.
Саммит БРИКС в Казани походит с 22 по 24 октября.
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