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Политика 22 октября 2024 20:33

Гутерриш обсудит в Казани войну в Газе и позицию по Украине

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш примет участие в саммите БРИКС в Казани. Об этом со ссылкой на офис генсека сообщает РИА Новости.

«Я могу подтвердить, что генеральный секретарь вновь примет участие в саммите БРИКС, который на этот раз проходит в Казани», — заявил заместитель официального представителя генсека Фархан Хак.

Ожидается, что в рамках саммита Гутерриш проведет переговоры с Президентом России Владимиром Путиным. В рамках встречи с российским лидером он планирует «подтвердить свою хорошо известную позицию» по Украине. Она, напомним, заключается в разрешении конфликта на основе устава Организации объединенных наций.

Кроме того, в графике генсека ООН — ряд двусторонних встреч с лидерами стран — участниками саммита. В рамках них он поднимет тему войны в секторе Газа.

Саммит БРИКС в Казани походит с 22 по 24 октября.

#саммит БРИКС #ООН
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