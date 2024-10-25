Гутерриш обсудил с казанскими студентами ИИ и проблемы изменения климата

Фото: Минмолодежи РТ

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш во время визита в Казань провел встречу с командой Академии молодежной дипломатии и студентами КФУ. Об этом сообщили в пресс-службе Минмолодежи РТ. В мероприятии принял участие ректор Казанского федерального университета Ленар Сафин.

Перед беседой со студентами Гутерришу рассказали о развитии междунарожного молодежного сотрудничества и опыте привлечения молодежи к обсуждению глобальных процессов. Активисты Академии молодежной дипломатии презентовали ему авторскую настольную игру «Устойчивая игра».

Генсек ООН в разговоре поднимал вопросы неравенства, изменения климата, искусственного интеллекта и другие. Так, он отметил рост бедности и голода в мире, причем среди населения развитых стран.

Также общей для человечества является проблема изменения климата. К сожалению, заметил Антониу Гутерриш, в мире нет возможности контролировать данный процесс на должном уровне.

«Мы изобретаем новые технологии. Относительно новым направлением, конечно же, является искусственный интеллект. О его значении в современном мире, уверен, вы осведомлены», — продолжил гость.

Он отметил безграничный потенциал технологий, рассказал о своем опыте использования и отметил риски, которым грозит развитие ИИ. Один раз искусственный интеллект совершил синхронный перевод речи генерального секретаря ООН на китайский язык. Причем сделано это было достаточно правдоподобно.

«Это значит, что сегодня мы имеем технологии, которые могут быть использованы в рамках избирательных кампаний, по щелчку пальцев могут изменить сознание людей, — подчеркнул он. — Таким образом, может создаться в корне неверное представление о кандидате, который, к слову, может транслировать вредоносную информацию».

Затем участники встречи обсудили необходимость преодоления новых экономических вызовов и реформ ключевых институтов глобального управления.

Студенты спросили у Гутерриша, что он думает о возможности участия россиян в глобальных процессах, роли молодежи, ее качествах и навыках.

«Во времена моего детства в какой-то момент политики поняли, что молодежь нужно в чем-то убеждать, они начали с ними говорить. Позже осознали, что молодые люди хотят не только слушать, но и выражать свою точку зрения», — ответил он и подчеркнул, что необходимо прислушиваться к мнению молодежи, привлекать ее к принятию решений.

Напомним, что генеральный секретарь ООН находился с визитом в Казани для участия в саммите БРИКС. Международное событие проходило с 22 по 24 октября и собрало представителей более 30 стран. 22 из них были представлены на самом высоком уровне.