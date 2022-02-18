Гутерреш выразил надежду, что мировые лидеры продолжат переговоры по Украине

Генсек ООН Антониу Гутерреш выразил надежду на то, что мировые лидеры продолжат контакты по ситуации на Украине. Об этом на брифинге в пятницу заявил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

«Генеральный секретарь продолжает верить, что мировые лидеры продолжат переговоры, даже если это займет много времени решать эту проблему», — рассказал Дюжаррик.

По мнению Гутерреша, конфликт станет катастрофой не только для населения Украины, но и в целом для региона, передает ТАСС.