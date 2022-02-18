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Политика
18 февраля 2022  22:46

Гутерреш выразил надежду, что мировые лидеры продолжат переговоры по Украине

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Генсек ООН Антониу Гутерреш выразил надежду на то, что мировые лидеры продолжат контакты по ситуации на Украине. Об этом на брифинге в пятницу заявил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

«Генеральный секретарь продолжает верить, что мировые лидеры продолжат переговоры, даже если это займет много времени решать эту проблему», — рассказал Дюжаррик. 

По мнению Гутерреша, конфликт станет катастрофой не только для населения Украины, но и в целом для региона, передает ТАСС. 

#гутерреш антониу
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