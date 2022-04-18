Гутерреш предупредил, что события на Украине грозят ввергнуть в нищету 1,7 млрд человек

Конфликт на Украине грозит нищетой примерно 1,7 млрд жителей Земли. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в комментарии чешскому изданию Seznam Zpravy.

Генсек Организации Объединенных Наций констатировал, что украинские события стали «тихой атакой на развивающийся мир». «Кризис может погрузить до 1,7 млрд человек, более одной пятой человечества, в нищету и голод в масштабах, которых не было уже несколько десятилетий», — предупредил он.

В этом контексте Гутерреш напомнил, что Украина и Россия вместе производят 30% выращиваемых в мире пшеницы и ячменя, пятую часть кукурузы и более половины подсолнечного масла. «Зерновые из этих двух стран кормят самых бедных и уязвимых людей в мире», — подчеркнул генеральный секретарь ООН.

«Хотя большая часть мира солидарна с народом Украины, мы пока не видим подобной поддержки для 1,7 млрд других потенциальных жертв <…>. Но у нас есть четкое моральное обязательство поддерживать их — во всем мире», — резюмировал Антониу Гутерреш.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине, сославшись на обращение руководителей признанных незадолго до этого ДНР и ЛНР о помощи. Страны Запада осудили этот шаг и начали ужесточать санкции против России.