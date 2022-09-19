Гутерреш назвал не очень хорошей идеей введение ЕС визовых ограничений против россиян

Визовые ограничения против жителей России в Европе являются «не очень хорошей идеей». Об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерреш, выразив надежду, что они исчезнут по окончании военной операции на Украине.

Отвечая на вопрос о том, не считает ли генсек такие шаги нарушением прав человека в отношении россиян, он сказал, что «отношения между Евросоюзом и РФ ухудшились по многим аспектам» с началом спецоперации.

«И, очевидно, я надеюсь, что по окончании войны, все эти ситуации исчезнут», — цитирует генсека РИА Новости.

Он напомнил, что некоторые россияне пожелали покинуть страну в свете произошедших событий, и посчитал, что «не очень хорошая идея — не давать им приехать».

1 сентября главы МИД стран Евросоюза договорились приостановить действие Соглашения об упрощении выдачи виз между Россией и ЕС, что сделает их получение более длительным, сложным и дорогим. 13 сентября сообщалось, что Латвия, Литва, Эстония, Польша, Чехия, Словакия, Дания, Бельгия и Нидерланды прекратили выдавать визы россиянам.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.