Густой столб дыма в Набережных Челнах возник из-за горения мусора

Сегодня вечером жителей Набережных Челнов напугал густой, черный столб дыма.

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Как сообщили «Татар-информу» в ГУ МЧС России по РТ, между СНТ «Любитель природы» и озером Лебяжье загорелся мусор. Угрозы распространения нет, на месте уже работают пожарные.