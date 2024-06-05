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Густой столб дыма в Набережных Челнах возник из-за горения мусора
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Сегодня вечером жителей Набережных Челнов напугал густой, черный столб дыма.
Как сообщили «Татар-информу» в ГУ МЧС России по РТ, между СНТ «Любитель природы» и озером Лебяжье загорелся мусор. Угрозы распространения нет, на месте уже работают пожарные.
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