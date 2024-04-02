Гущин: Законопроект о домах — объектах ОКН уменьшит объем необходимых затрат

В минувшем году Государственная Дума приняла в окончательном чтении законопроект, который упрощает процедуру проведения капитального ремонта в домах — объектах культурного наследия (ОКН). Он вступил в силу с 1 сентября 2023 года. Председатель профильного комитета Иван Гущин в эфире, организованном Центром управления регионами, высказал мнение, что это нововведение станет серьезным подспорьем для жилищников и управляющих компаний.

«Это серьезное подспорье для жилищников, управляющих компаний, потому что есть объекты культурного наследия, которые являются многоквартирными домами. Мы понимаем масштаб проблем, который есть у государства с жилищным фондом, с капремонтом, с организацией собственников жилья. Сегодня законодатель установил: давайте разделим то, что является предметом охраны, будем это охранять и реставрировать, [в иных случаях] будем вести капитальный ремонт», — прокомментировал Гущин.

По мнению спикера, законопроект облегчит задачи, стоящие перед заказчиками работ, и уменьшит необходимые объемы финансирования.

Председатель Комитета по охране ОКН также рассказал, что в 2023 году на опережение совместно с Минстроем РТ были отобраны дома, которые будут рассматривать уже по новой программе. Это дом №59 по улице Большая Красная — здесь предметом охраны является мемориальная квартира выдающегося татарского ученого, профессора Мухаметхана Фазуллина. Второй дом расположен по адресу: ул. Карла Маркса, 14. В нем жил знаменитый татарский писатель Шамиль Усманов.