Гущин: За три месяца в нашем комитете утвердили 500 приказов – в голове не укладывается

В 2023 году Комитет по охране объектов культурного наследия РТ завершил масштабную работу по установке границ территорий памятников, рассказал в прямом эфире руководитель комитета Иван Гущин.

«Буквально за три месяца мы утвердили 500 приказов комитета – в голове не укладывается. Все эти документы направлены в Росреестр для постановки в рамках пилотного проекта по выполнению национальной системы пространственных данных. В следующем году уйдем в градостроительные документы по зонированию», - прокомментировал спикер.

Он также отметил, что в 2024 году в планах комитета – завершить работы, связанные с зонами охраны объектов культурного наследия, в том числе Казанского Кремля.

«Пока эта работа завершена на половину, предстоит ей заняться, уйти в зонирование территорий, принять градостроительные документы с возможностью и жить, и развиваться, и сохранять. Мы эту работу будем заказывать», - добавил Гущин.

Кроме того, в будущем году комитет планирует завершить реставрацию объектов деревянного зодчества, продолжить работы по ансамблю Казанского Кремля, продолжить поддерживающие работы в Свияжске и Болгаре.

«Сегодня мы также готовим объекты под саммит БРИКС, который будет в октябре будущего года. Объекты в центральной части Казани имеют приоритетное значение, мы уже работаем над ними», - заключил председатель Комитета РТ по охране объектов культурного наследия.