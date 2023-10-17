Гущин: Виды Казани на обновленных банкнотах поспособствуют популяризации объектов ЮНЕСКО

Фото: скриншот видео от пресс-служба Банка России

Появление Музея истории государственности татарского народа и Республики Татарстан, а также башни Сююмбике на обновленной банкноте номиналом в 1 тыс. рублей поспособствует популяризации объектов ЮНЕСКО. Об этом «Татар-информу» рассказал председатель Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин.

«Денежные знаки являются сегодня одним из каналов коммуникации. Я думаю, появление на российской купюре башни Сююмбике и музея государственности Татарстана станет напоминанием о ценных объектах архитектуры и великой истории», — отметил Гущин.

Напомним, накануне Центробанк представил обновленные банкноты в 1 и 5 тыс. рублей. На них появились виды ПФО и Урала соответственно. О том, что достопримечательности республики могут появиться на новой купюре, стало известно еще в 2021 году.