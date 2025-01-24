Гущин: В Татарстане назрела необходимость создания промплощадки для реставраторов

Иван Гущин

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Татарстане «назрела необходимость» создания комплексной промышленной площадки, которая бы решала вопросы образования реставраторов, а также производства реставрационных материалов. Попытки создать центр подготовки кадров в этой области в республике уже были, но пока они не увенчались успехом. Об этом журналистам после итогового заседания коллегии Комитета РТ по охране объектов культурного наследия сказал глава ведомства Иван Гущин.

«Просто так сделать центр где-то в поле, без базы, без объектов деревянного зодчества невозможно. Специалисты все равно воспитываются на базе этих объектов. Да, у нас есть попытки создания каких-то реставрационных площадок, но это попытки. Я считаю, что сегодня назрела необходимость комплексной промплощадки, где решались бы вопросы и образования, и производства реставрационных материалов», — заметил он.

«Татарстан, к сожалению, мало чего производит для отрасли реставрации. Я сейчас говорю о гидроизоляционных материалах. Этим всем надо заниматься. Будем это делать. Если такие инициативы поддержать, конечно, будет прекрасно», — добавил Гущин.

Председатель комитета также констатировал, что в отрасли не хватает квалифицированных кадров. Например, для реставрационных работ в Доме Ушковой нужны специалисты по реставрации витражей, по воссозданию уникальных интерьеров, каменщики, специалисты по деревянному зодчеству, которые на сегодняшний день — «штучный товар».

Приглашать экспертов из других регионов России можно, но, по словам Гущина, «задача поставлена — учить».