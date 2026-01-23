news_header_top
Экономика 23 января 2026 14:51

Гущин: «В 2025 году инвестиции в сохранение наследия Татарстана достигли 5,6 млрд рублей»

Фото: © Динара Прокопьева / «Татар-информ»

Инвестиции в сохранение наследия Татарстана в 2025 году достигли беспрецедентного уровня – 5,6 млрд рублей. Об этом заявил председатель Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Татарстана Иван Гущин. Он выступил на заседании итоговой коллегии в Национальной библиотеке РТ.

«2025 год стал переломным – мы вышли на беспрецедентный уровень инвестиций в размере 5,6 млрд рублей», – отметил он.

По словам Гущина, принципиально важно, что почти половина средств была привлечена в формате благотворительности и частных вложений.

«Считаю, что это некая модель успеха», – подчеркнул он, добавив, что такая финансовая модель позволяет системно работать в части сохранения.

