Гущин: «У нас четко инвесторы понимают, что можно, а что нельзя»

Накануне было дано разрешение на строительство нового офиса «Газпрома» в Казани, он появится на берегу озера Кабан. В связи с этим жители обеспокоились вопросом крупных бизнес-проектов — как профильный комитет борется с усилиями крупного бизнеса, которые могут навредить охране культуры и окружающей среды. Его председатель Иван Гущин в прямом эфире Центра управления регионами заверил, что в этом плане всё четко отрегулировано различными регламентами и документами.

«Борьба с бизнесом — это очень серьезное заявление. Тот же Чистополь — очередь из инвесторов не стоит. Постоянно ведем переговоры совместно с исполкомом вплоть до уговоров каких-то. Проходят процессы вовлечения объектов культурного наследия в хозяйственный оборот», — прокомментировал ситуацию он.

Гущин рассказал, что есть четкий механизм, который отрегулирован законодательством. Это требования градостроительного регламента.

«С точки зрения охраны памятников, я не говорю про окружающую среду, потому что это вопрос экологических служб, Минэкологии, есть требования по разработке зон охраны объектов культурного наследия. У нас весь исторический центр полностью зарегулирован с учетом требований Казанского Кремля. <…> У нас четко инвесторы понимают, что можно, а что нельзя. Мы разработали пошаговую инструкцию вплоть до размещения вывесок: какого они должны быть формата, где должны быть размещены», — отметил председатель комитета по охране ОКН.

Гущин также добавил, что всё это рассматривается с точки зрения сохранения среды и объектов культурного наследия, а также безопасности.