Гущин: Татарстан решит проблему аварийного фонда исторических объектов к 2030 году

К 2030 году в России планируется привести в удовлетворительное состояние не менее 1000 объектов культурного наследия. Для реализации этого проекта в период с 2025 по 2030 год будет выделен 51 млрд рублей. В Татарстане наибольшее количество исторических зданий сосредоточено в Чистополе и Елабуге. Об этом сообщил председатель Комитета Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия Иван Гущин на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Аварийный фонд, который требует особого внимания, в основном сконцентрирован в Чистополе и Елабуге», – отметил Гущин.

В Казани значительная часть исторических объектов была сохранена благодаря программе ликвидации аварийного жилья. «За последние 15 лет мы поэтапно передавали объекты в частные руки. Даже в прошлом году продолжались сделки, в рамках которых были приватизированы аварийные здания», – добавил Гущин.

Так, за 40 млн рублей был продан объект на улице 25 Октября в Кировском районе Казани, а бывшую чаеразвесочную фабрику продали за 23 млн рублей. После продажи зданий проходят работы по стабилизации их состояния и адаптации под современные нужды.