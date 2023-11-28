Гущин рассказал, что будет с домами Ушковой, Щетинкина и Мергасовским домом

В Казани продолжается реставрация нескольких крупных объектов культурного наследия – домов Ушковой и купца Щетинкина, а также Мергасовского дома. О том, что в них планируют открыть и с какими проблемами сталкиваются реставраторы, во время прямого эфира программы «Татарстан Онлайн» рассказал председатель Комитета Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия Иван Гущин.

В Доме Ушковой в Казани планируют создать гостиничный комплекс на 11 номеров, однако историки, краеведы и реставраторы обеспокоены такими планами.

«Возникает вопрос у наших историков, краеведов, реставраторов, что гостиница будет негативно влиять на уникальный интерьер дома. Есть некоторый скепсис. Наша идея такова, что мы будем предлагать правообладателю объекта приспособить дворовую территорию – гостиничный номерной фонд организовать там», - отметил Гущин.

По его словам, на данный момент существует проблема с приспособлением объекта – помимо гостиничных функций, он обязательно должен выполнять еще и музейные. Проект реставрации уже существует, он прошел общественные обсуждения, однако его предстоит обговорить с собственником, который пока не известен.

«Мы пока не понимаем, кто это будет. Как только будет конечный инвестор, проведем беседы. Речь здесь идет не об одном млрд рублей», - заключил глава комитета.

Еще один объект – дом купца Щетинкина. В нем с большей долей вероятности откроют ресторанный комплекс. Он был изъят по решению суда у прошлого «нерадивого» собственника. В этом году для него нашли инвестора, который получил охранную грамоту и уже занимается противоаварийными работами. Правообладатели ориентируются на ресторанную функцию. Сам по себе дом небольшой – порядка 200 кв. метров, однако у него есть большая сопутствующая территория. Председатель комитета по ОКН выразил надежду, что в итоге может получиться хороший комплекс.

В здании расселенного Мергасовского дома, расположенного вблизи казанского парка «Черное озеро» появится апарт-отель. Концепцию здания разрабатывает Госжилфонд.

«У него непростая судьба. Объект сегодня расселенный. Тормозит судебное решение с расселением, никак не можем выйти из судебной тяжбы. Там еще кто-то прописан, и не хочет выезжать», - рассказал спикер.

По информации председателя комитета по охране ОКН, объект не будут передавать в руки частного инвестора, он останется на балансе республики и будет передан в Госжилфонд. Гущин также призвал блогеров и просто любопытствующих казанцев не проникать внутрь здания, ведь оно находится в аварийном состоянии.

«Мы стараемся совместно с исполнительным комитетом принять меры к физической охране этого объекта, потому что находиться в нем не безопасно. Я призываю блогеров не посещать этот объект, потому что это может угрожать их жизни», - заключил он.

Рассказал председатель вышеупомянутого комитета и о состоянии разрушающегося Дома Фукса:

«Идет обрушение фасада. Мы выдали правообладателю предостережение. Ждем проектную документацию, чтобы навести порядок», – говорит Гущин.

Что касается Александровского пассажа в Казани, то ситуация с ним находится в подвешенном состоянии. Комитет по охране ОКН не может найти общий язык с собственником.

«С Александровским пассажем такая ситуация: собственник у нас ООО, которое зарегистрировано в Санкт-Петербурге и этот объект периодически становится заложником всяких конкурсных процедур. Мы видим информацию, радуемся, что объект продается за непонятные деньги. Есть люди, которые хотят купить, но ситуация в подвешенном состоянии», - прокомментировал Гущин.

По его словам, внешний фасад здания уже требует реставрационных работ, но на данный момент договоренностей о реконструкции с правообладателем достигнуть не удалось.

Гущин также прокомментировал переделку объектов культурного наследия в бизнес-проекты. Председатель комитета считает, что это нормальная практика. Для содержания музеев нужны немалые деньги, а инвесторы могут перекрыть часть затрат.

«Золотая середина – анализ консолидированного бюджета Татарстана. Сегодня если мы сделаем во всех объектах музей, ни один из них не протянет», - отметил он.

В таких объектах стоимость одного квадратного метра – 200-250 тыс. рублей. После реконструкции и ремонта музей нужно будет еще и содержать: платить зарплату работникам, проводить хозяйственные работы – это серьезная нагрузка на бюджет. Приоритетная задача – это вовлечение объектов в хозяйственный оборот и их приватизация.

«Я считаю, что эффективный хозяин – это тот, кто обслуживает, ухаживает и еще на нем зарабатывает», - подчеркнул Иван Гущин.