Гущин призвал блогеров не проникать внутрь Мергасовского дома из-за опасности для жизни

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В здании расселенного Мергасовского дома, расположенного вблизи казанского парка «Черное озеро», может появиться апарт-отель. Концепцию здания разрабатывает Госжилфонд, сейчас речь идет о появлении отеля и апартаментов, рассказал во время прямого эфира программы «Татарстан Онлайн» председатель Комитета Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия Иван Гущин.

«У него непростая судьба. Объект сегодня расселенный. Судьба непростая. Тормозит судебное решение с расселением, никак не можем выйти из судебной тяжбы и начать реставрационные работы. Там еще кто-то прописан и не хочет выезжать», — рассказал Иван Гущин.

По словам председателя комитета, объект не будут передавать в руки частного инвестора, он останется на балансе республики и будет передан в Госжилфонд.

Гущин также призвал блогеров не проникать внутрь расселенного здания — это может быть опасно для жизни.

«Мы стараемся совместно с исполнительным комитетом принять меры к физической охране этого объекта, потому что находиться в нем небезопасно. Я призываю блогеров не посещать этот объект, потому что это может угрожать их жизни», — заключил он.