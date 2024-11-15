Гущин: При развитии агломераций важно не забывать о сохранении идентичности

При разработке мастер-планов агломераций в Татарстане учитывается мнение специалистов по охране объектов культурного наследия. О важности баланса между современностью и сохранением прошлого на международном форуме «РЕБУС 2024» в Казани заявил председатель Госкомитета РТ по охране ОКН Иван Гущин.

«Разработчиками в обязательном порядке учитываются как объекты архитектуры, так и археологии, их границы, территории, утвержденные защитные зоны и зоны охраны. Развитие агломераций — это важный шаг к будущему республики, но при этом важно сохранить наше культурное наследие», — отметил он.

По словам главы госкомитета, памятники культурного наследия являются неотъемлемым атрибутом идентичности территории.

Международный форум «РЕБУС 2024» проходит в «Казань Экспо» в рамках II российско-китайского форума «РОСТКИ». Участниками события стали представители 23 стран, включая Китай, Саудовскую Аравию, Бразилию, Катар, а также 60 субъектов России.

В рамках Стратегии социально-экономического развития до 2030 года в Татарстане выделены три агломерации: Казанская, Камская и Альметьевская. В настоящее время разрабатываются мастер-планы для этих агломераций. Первым этапом стала работа над Казанской агломерацией.