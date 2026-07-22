Гущин ответил, будут ли убирать крен у башни Сююмбике

На реставрационные работы в башне Сююмбике в Казанском Кремле выделено свыше 100 млн рублей. Эти средства пойдут на укрепление самого здания, но работы по уменьшению наклона не планируются. Об этом на брифинге в Кабинете министров РТ сообщил председатель Госкомитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин.

«Работы, которые сегодня запланированы на эти средства, не включают в себя изменение крена. Они пойдут на укрепление кирпичной кладки, гидроизоляцию, замену окон и так далее. В целом устранение наклона – это изменение мирового масштаба, так как это объект наследия ЮНЕСКО», – подчеркнул он.

При этом Гущин не уверен в том, что даже после проведения этих работ башня станет доступна для туристов, так как внутреннее убранство не соответствует требованиям безопасности. В частности, лестницы между уровнями слишком крутые. Однако могут быть разработаны проектные решения, которые могут открыть башню для всех желающих.